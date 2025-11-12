Уникальный подход: названы шесть шагов к созданию успешного личного бренда

Экспер Филиппова: наличие сильного личного бренда поможет выделиться

В современном мире, где конкуренция высока в любой сфере, личный бренд стал не просто модным трендом, а ключевым активом для достижения профессиональных целей. Как заявила в беседе с  RuNews24.ru руководитель PR-агентства «Круто, ты попал» Александра Филиппова, личный бренд — это «актив, который сопровождает вас всегда» и не исчезает, независимо от карьерного статуса.

Практический пошаговый план построения личного бренда в современных реалиях, по версии Александры Филипповой, следующий:

  • Определение уникальности. Найти главное отличие: особые навыки, опыт, позиция или узкая специализация. Пример: вместо «психолог» — «специалист по женской психологии».
  • Анализ целевой аудитории. Знание читателя, клиента или работодателя помогает точно настроить сообщение и выбрать правильные каналы.
  • Создание единого образа. Добиться согласованности в стиле и коммуникациях: одинаковые фотографии, единый стиль одежды, последовательный тон общения.
  • Выбор релевантных платформ. Активно проявляться в тех местах, где находится целевая аудитория (форумы, тематические СМИ, мероприятия).
  • Формирование контента, интересного аудитории. Говорить о темах, которые вызывают отклик, а не только о себе. Это создает доверие и закрепляет экспертность.
  • Активность и гибкость стратегии. Постоянно выходить за рамки своих соцсетей, участвовать в мероприятиях и публиковать материалы. Каждое позиционирование тестировать минимум три месяца.

Эти шесть системных шагов, по мнению Филипповой, создают надежный фундамент, позволяющий достигать успехов в любой профессиональной сфере.

