Уникальный подход: названы шесть шагов к созданию успешного личного бренда

В современном мире, где конкуренция высока в любой сфере, личный бренд стал не просто модным трендом, а ключевым активом для достижения профессиональных целей. Как заявила в беседе с RuNews24.ru руководитель PR-агентства «Круто, ты попал» Александра Филиппова, личный бренд — это «актив, который сопровождает вас всегда» и не исчезает, независимо от карьерного статуса.