Уникальный подход: названы шесть шагов к созданию успешного личного бренда
Экспер Филиппова: наличие сильного личного бренда поможет выделиться
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В современном мире, где конкуренция высока в любой сфере, личный бренд стал не просто модным трендом, а ключевым активом для достижения профессиональных целей. Как заявила в беседе с RuNews24.ru руководитель PR-агентства «Круто, ты попал» Александра Филиппова, личный бренд — это «актив, который сопровождает вас всегда» и не исчезает, независимо от карьерного статуса.
Практический пошаговый план построения личного бренда в современных реалиях, по версии Александры Филипповой, следующий:
- Определение уникальности. Найти главное отличие: особые навыки, опыт, позиция или узкая специализация. Пример: вместо «психолог» — «специалист по женской психологии».
- Анализ целевой аудитории. Знание читателя, клиента или работодателя помогает точно настроить сообщение и выбрать правильные каналы.
- Создание единого образа. Добиться согласованности в стиле и коммуникациях: одинаковые фотографии, единый стиль одежды, последовательный тон общения.
- Выбор релевантных платформ. Активно проявляться в тех местах, где находится целевая аудитория (форумы, тематические СМИ, мероприятия).
- Формирование контента, интересного аудитории. Говорить о темах, которые вызывают отклик, а не только о себе. Это создает доверие и закрепляет экспертность.
- Активность и гибкость стратегии. Постоянно выходить за рамки своих соцсетей, участвовать в мероприятиях и публиковать материалы. Каждое позиционирование тестировать минимум три месяца.
Эти шесть системных шагов, по мнению Филипповой, создают надежный фундамент, позволяющий достигать успехов в любой профессиональной сфере.
Ранее сообщалось, что был опубликован прогноз по доходам на 2026 год.