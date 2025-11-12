Зарплаты вырастут, но кошельки похудеют: опубликован прогноз по доходам на 2026 год

По данным опроса аналитиков, в 2026 году номинальные зарплаты россиян вырастут на 8,4%, тогда как реальный рост с учетом инфляции составит 2,7%. Показатель оказался вдвое ниже прогноза Минэкономразвития и в 1,5 раза ниже текущего темпа увеличения доходов населения, сообщает газета «Известия» .

Эксперт Александр Ветерков отметил, что бизнес близок к пределу возможностей по повышению оплаты труда из-за высоких ставок и замедления роста выручки. Наибольший рост ожидается в оборонной промышленности, IT и машиностроении — там зарплаты могут увеличиться на 10–20% из-за дефицита кадров.

В финансовом секторе, строительстве, торговле и логистике повышение зарплат будет умеренным, примерно на уровне инфляции.

Ранее в Общественной палате России предложили вернуть практику выплаты 13‑й зарплаты.