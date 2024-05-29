Уникальный продукт для участников СВО из Балашихи

В округе волонтер Ксения Белоусова разработала свою собственную технологию по приготовлению сухого холодца.

Чтобы попробовать домашнее блюдо нужно залить кипятком содержимое пакета. Холодец застынет при комнатной температуре. После 4-х часов блюдо готово к употреблению. В меню Ксении уже есть сухой борщ, винегрет, макароны, картошка с мясом.

Партию сухого холодца - это более 100 наборов, из Балашихи отправят впервые. Помогают с фасовкой домашнего блюда волонтеры ресурсного центра Балашихи.

«Сегодня в региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» прошел мастер-класс по приготовлению сухого холодца для наших воинов Отечества. Благодаря поддержке Комитета семей и воинов Отечества мы проводим уже не первый раз такие мастер-классы. Мы получаем обратную связь - все блюда домашние, бойцы рады и довольны»,- сказала руководитель регионального ресурсного центра Елена Жарова.

Помимо сухих наборов, волонтеры также отправляют свечи, маскировочные сети, вещи, продукты питания.

Если и вы хотите помочь нашим бойцам, в Балашихе действуют два постоянных пункта сбора гуманитарной помощи - в местном отделении партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1.