Уникальный проект «Нефилим» реализуют в Клину

Уникальный просветительский проект, посвященный личности и творчеству П. И. Чайковского под названием «Нефилим» придумала и воплотила в жизнь кандидат искусствоведения, заведующая отделом рукописных и печатных источников Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского в Клину Ада Айнбиндер.

Один из главных специалистов по Чайковскому в мире решила поделиться своими знаниями и накопленными открытиями со всеми желающими. «Нефилим» — это авторские экскурсии, дискуссионный клуб, лекции.

Присоединиться к проекту могут все желающие по ссылкам: https://t.me/nephilim_lectorium

https://vk.com/nephilim_lectorium

Планируется, что проект станет частью туристической программы Клина. Об этом речь шла на встрече с главой округа Аленой Сокольской.

Напомним, Клин сегодня — центр многочисленных фестивалей и не только музыкальных, но и колокольного звона, просветительских и даже театральных.