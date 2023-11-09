Уникальный проект по поддержке людей с ментальными особенностями реализуется в Подмосковье

Уникальный проект по поддержке людей с ментальными особенностями — сопровождаемое проживание — реализуется в Подмосковье. О программе рассказали в Минсоцразвития региона.

«Благодаря нему люди с ментальными особенностями учатся жить и обустраивать свой быт самостоятельно. Все это происходит в тандемной работе со специалистами и в специальных квартирах, которых у нас четыре», - сообщила глава министерства Людмила Болатаева.

Министр отметила, что сейчас в таких квартирах проживают шестнадцать человек. Выпускниками проекта с начала года стали три человека. Еще один выпустится в конце месяца.

Квартиры расположены в Егорьевске. В них предусмотрены все удобства, а в шаговой доступности расположены магазины, спортзал, бассейн, автобусные остановки.

Как добавили в министерстве, выпускники проекта — это полностью социально адаптированные люди, которые на момент выпуска уже имеют работу.