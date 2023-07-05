Уникальный проект подготовки спортсменов реализуется в Добром доме «Коломенский». О ходе его реализации рассказали в подмосковном Минсоцразвития.

В рамках проекта граждане с ограниченными возможностями здоровья могут проявить себя в спорте. Учреждение оснащено всем необходимым для тренировок оборудованием.

Благодаря проекту подопечные учреждения добились высоких спортивных результатов: стали десятикратными чемпионами России и Подмосковья, призерами чемпионатов мира, многократными победителями и призерами международных адаптивных регат.

Сегодня десять подопечных учреждения являются членами российской спортивной сборной лиц с интеллектуальными нарушениями. Двадцать четыре – входят в состав областной команды, девятнадцать – получили спортивное звание кандидата в мастера спорта, восемь – стали мастерами спорта.