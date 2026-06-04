Унитаз в душе, ковры и шторка от воды: что сдают в Москве за 43 тысячи рублей

В Москве за 43 тысячи рублей в месяц предлагают арендовать двухкомнатную квартиру с унитазом, установленным прямо в душе. О необычном варианте жилья сообщили в Telegram-каналах.

По словам собственницы, в квартире выполнен косметический ремонт. Жильё находится в 40 минутах пешком от ближайшей станции метро, заселиться можно только без детей и без домашних животных. Из удобств заявлены стиральная машина, газовая плита на две конфорки, необходимая мебель и персидские ковры в каждой комнате. Санузел совмещённый, при этом унитаз расположен непосредственно в душевой зоне.

Сама душевая не изолирована и представляет собой небольшое помещение с лейкой на стене и сливным отверстием в полу. Чтобы вода не вытекала наружу, хозяйка посоветовала будущему жильцу повесить перед дверью штору.