Унитазы против блокировок: неожиданный поворот развернулся в цифровых ограничениях

В Москве обслуживающая организация обратилась с просьбой внести в «белые списки» терминалы оплаты общественных туалетов, установленных на улицах города. Проблема возникла на фоне ограничений интернета: жители столицы не могут провести платеж. Об этом стало известно изданию «Подъем» .

В компании пояснили, что при полной блокировке не поможет даже переход на наличный расчет, поэтому сейчас ведутся переговоры с подрядчиками о включении оборудования в список разрешенных ресурсов. По словам представителя организации, процесс согласования уже идет.

Проблемы с оплатой наблюдаются пока не во всех уборных, а только в тех, что расположены ближе к центру города.