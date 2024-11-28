Университет «Дубна» отправил очередную гумпомощь на передовую

Собирая грузы для участников СВО отталкиваются от их просьб и основных нужд. Всегда собирают все, что может помочь военным и приблизить победу. В этот раз из Дубны направили два КамАЗа досок и пиломатериалов, которые пригодятся для обустройства блиндажей, окопов и огневых позиций.

Кроме того, университет собрал десять ящиков с окопными свечами, которые так актуальны с приходом холодов. С помощью теплого источника можно будет согреться и разогреть пищу в непростых условиях.

«Это уже не первый рейс, который ушел из Дубны на фронт, поддержав наших ребят. Бойцы – наша гордость, наша элита сегодняшнего, наша элита завтрашнего дня. Они защищают нас – мы должны защитить их в тылу и поддержать», – отметил начальник отдела инклюзивного образования и соцзащиты университета «Дубна» Юрий Моталов.

Отметили, что немалую поддержку в округе оказывают и молодые жители. Например, студенческий клуб «Молодая Россия», член ассоциации студенческих клубов «Я горжусь», регулярно создает маскировочные сети и окопные свечи. Все это также включают в грузы для участников СВО от Дубны.