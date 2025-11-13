Унижали и макали головой в унитаз: что известно о «пытках» ребенка в одной из российских школ

В Новосибирской области завершена служебная проверка по громкому инциденту в коченевской школе № 13, где, по первоначальным данным, третьеклассники пытались применить физическое насилие к сверстнику. Об этом пишет «Om1 Новосибирск» .

Региональное Министерство образования официально опровергло информацию о попытке «макнуть ребенка головой в унитаз», хотя анонимные источники ранее сообщали о конфликте в гардеробной и последующем силовом приведении учащихся к директору. Проверка управления образования Коченевского района не выявила фактов совершения противоправных действий против подростка, что ставит под вопрос достоверность первоначальных сообщений.

Отмечается, что также школа провела профилактические мероприятия по предупреждению конфликтных ситуаций и укреплению взаимоуважения между учениками.

Сам инцидент начался с предположения о краже из куртки в гардеробе, но просмотр записей с камер наблюдения показал, что никакого хищения не было.

