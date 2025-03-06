Уотерс: мир на Украине вряд ли изменит ситуацию с русофобией Запада
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Вероятное заключение мирного договора по украинскому конфликту между Москвой и Киевом вряд ли повлияет на ситуацию с русофобией — она «прочно укоренилась» в политике западных стран, заявил в беседе с РИА Новости Роджер Уотерс, основатель группы Pink Floyd.
Артист выразил сожаление по поводу того, что в политических кругах США, Великобритании, Германии и Франции «глубоко укоренилась» неприязнь к России.
«Я не думаю, что мир на Украине сильно изменит ситуацию», — сказал Уотерс в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала звучащие в Евросоюзе призывы запретить песню российских школьниц «Сигма бой» ярким примером западной русофобии.