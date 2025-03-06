Уотерс: мир на Украине вряд ли изменит ситуацию с русофобией Запада

Вероятное заключение мирного договора по украинскому конфликту между Москвой и Киевом вряд ли повлияет на ситуацию с русофобией — она «прочно укоренилась» в политике западных стран, заявил в беседе с РИА Новости Роджер Уотерс, основатель группы Pink Floyd.