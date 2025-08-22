Упал на льду у дома – получил 150 тысяч? Прокуратура заставила городские власти ответить за травму школьника

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, несчастный случай произошел в марте 2025 года на улице Ленина. По дороге домой из школы подросток поскользнулся на обледеневшем тротуаре, упал и получил серьезную травму. В результате мальчику потребовалась продолжительная медицинская реабилитация.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что полученная травма надолго ограничила свободу передвижения ребенка, лишила его возможности вести привычный образ жизни и общаться с друзьями, что причинило ему не только физические, но и моральные страдания.

Для защиты интересов пострадавшего прокуратура обратилась в суд с иском к местной администрации о взыскании компенсации морального вреда. Исковые требования были полностью удовлетворены, и с городских властей в пользу ребенка взыскано 150 тысяч рублей. В настоящее время решение суда еще не вступило в законную силу.

