Упал с трибуны и погиб: в Мюнхене во время финала Лиги наций умер болельщик

Во время напряженного матча между сборными Португалии и Испании на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии погиб болельщик, сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

Отмечается, что мужчина упал с верхнего яруса трибуны, расположенной на высоте около 8 м, и приземлился на ложу прессы. Несмотря на быстрое вмешательство экстренных служб, спасти его не удалось — травмы оказались несовместимы с жизнью. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют правоохранительные органы.

Финал Лиги наций — международного футбольного турнира среди сборных Европы, состоялся в ночь с 8 на 9 июня. Матч завершился победой португальцев в серии пенальти со счетом 5:3 (по итогам основного времени и дополнительного — ничья 2:2).

На послематчевой пресс‑конференции главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте выразил соболезнования родным и близким погибшего болельщика.

Ранее сообщалось, что португальский нападающий Криштиану Роналду расплакался на поле после победы в Лиге наций.