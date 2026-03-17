Упавшая щетка в Стамбуле грозит потерей денег: как начали трясти деньги с туристов

Путешественникам, посещающим Стамбул, необходимо сохранять бдительность, чтобы не стать жертвой уличных мошенников. Турецкий эксперт по безопасности и отставной полицейский Мустафа Бегюрджю в интервью РИА Новости описал распространенную аферу с обувной щеткой и дал рекомендации, как себя вести в такой ситуации.

Специалист пояснил механизм обмана. Злоумышленник, маскируясь под чистильщика обуви, роняет щетку перед иностранцем. Когда турист из вежливости возвращает ее, мошенник предлагает бесплатно почистить ему обувь. Однако после завершения работы начинается агрессивный торг, и выясняется, что услуга требует оплаты.

Эксперт советует туристам игнорировать подобные провокации. Главное правило, по его мнению, не останавливаться, не идти на контакт и категорически отказываться от предлагаемой чистки. Если мошенник пытается схватить за одежду или сумку, необходимо немедленно уходить, используя твердые фразы об отказе и угрожая вызовом полиции.

Бегюрджю предупреждает: если дело дошло до вымогательства, нельзя вступать в переговоры о сумме, так как это создаст у афериста впечатление согласия с его условиями. Категорически запрещено отдавать наличные или демонстрировать банковские карты. В качестве доказательства противоправных действий эксперт рекомендует снимать происходящее на видео. При обращении в правоохранительные органы следует акцентировать внимание на том, что услуга навязывалась под видом бесплатной, а деньги пришлось отдать из-за страха физической расправы.