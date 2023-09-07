Упавший в Ростове-на-Дону беспилотник повредил десять автомобилей

Губернатор Василий Голубев рассказал о последствиях падения беспилотника в Ростове-на-Дону и обнаруженных повреждениях. Подробности сообщает РИА Новости .

В городе продолжают ликвидировать последствия происшествия. По словам главы региона, с улицы убрали десять поврежденных машин, одна из которых сгорела. Также спасатели убрали опасно нависшие конструкции со зданий. Как сообщил Голубев, в двадцати домах уже восстановили освещение. Вероятно, уже сегодня горожане смогут вернуться домой.

Губернатор также рассказал, что оперативные группы определяют нанесенный городу ущерб. Пострадавшие могут обратиться за компенсацией.