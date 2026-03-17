Упитанные и невоспитанные: полчища комаров захватывают квартиры в многоэтажках Химок

Жители Химок столкнулись с неожиданной коммунальной и природной аномалией: несмотря на едва наступившую календарную весну, многоквартирные дома города наводнили активные и подозрительно сытые комары. Как пишет REGIONS , насекомые игнорируют высоту и проникают в жилье даже на верхних этажах, заставляя горожан преждевременно доставать фумигаторы и сетки. Специалисты объясняют раннее пробуждение кровососов специфическим микроклиматом прошедшей зимы и состоянием инженерных сетей.

География «налетов» охватывает сразу несколько микрорайонов. Жалобы поступают от жильцов дома на улице Бабакина, где насекомые были замечены в квартире на 11-м этаже, что нехарактерно для данного времени года. Не менее напряженная обстановка сложилась в доме № 5 на улице Дружбы.

Местные жители отмечают, что за один вечер в комнатах приходится уничтожать по несколько особей. Особую тревогу у горожан вызывает внешний вид незваных гостей: комары выглядят упитанными и тяжелыми, что прямо указывает на успешный поиск «жертвы» еще до встречи с владельцами квартир.

Энтомологи прогнозируют, что весна 2026 года может поставить рекорд по численности насекомых. Аномально снежная зима сработала как теплое одеяло, позволив личинкам и взрослым особям перезимовать без потерь. Резкое потепление и обилие талой воды создали идеальный инкубатор для их размножения. Параллельно эксперты в сфере ЖКХ указывают на «подвальный» фактор.

Если в технических помещениях скапливается влага, комары начинают плодиться там круглогодично, используя вентиляционные шахты как скоростные магистрали для попадания в жилые помещения. В качестве превентивной меры специалисты советуют устанавливать мелкоячеистые сетки не только на окна, но и на вытяжные отверстия в кухнях и санузлах.

