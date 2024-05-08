Уполномоченный по правам ребенка в ДНР и дети Донбасса поздравили ветеранов Клина

Уполномоченный по правам ребенка в Донецкой Народной Республике Элеонора Федоренко посетила городской округ Клин вместе с детьми Донбасса. Они навестили ветеранов ВОВ в пансионате «Клинский» в преддверии Дня Победы.

Дети из ДНР уже два года проживают в Клинском пункте временного размещения «Звонкие голоса». В преддверии 79-ой годовщины Победы в ВОВ они навестили ветеранов пансионата округа вместе с детьми из Клинского Центра детства «Жемчужинка». Среди ветеранов, проживающих в пансионате, — участник войны Иван Данилович Михайлов, житель блокадного Ленинграда Дина Васильевна Гончарова, а также труженики тыла, вдовы участников сражений, узники концлагерей и многие другие. Всего в пансионате проживают 22 ветерана, которых поздравили с наступающим праздником.

В пансионате прошла насыщенная программа: ветеранам устроили концертную программу с музыкой, песнями, угощениями, цветами и подарками. Выступление детей растрогало зрителей до слез. Дети из ДНР преподнесли ветеранам открытки, которые сделали своими руками. Часть из них Элеонора Федоренко передаст ветеранам Донбасса в качестве подарка от детей Клина в рамках проекта #ПамятиПавшихБудемДостойны.

«Для нас Победа в Великой Отечественной войне равна победе, которая скоро будет одержана на Донбассе. Мы не сомневаемся, что так и будет, мы в это верим. Победа будет за нами», — сказала Элеонора Федоренко.

Завершили мероприятие на территории пансионата «Клинский»: глава городского округа Клин Алена Сокольская и юные жители Донбасса посадили «Дерево Мира».