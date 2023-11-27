«Упомянуть конкретные ситуации»: как рассказать о своей многозадачности на собеседовании

В России вырос спрос на многозадачных сотрудников: работодатели все чаще требуют от кандидатов решать сразу несколько задач одновременно. HR-менеджер коммуникационного агентства «PR Partner» Анастасия Курникова объяснила, как рассказать о своей многозадачности на собеседовании при приеме на работу.

По мнению специалиста, кандидату следует больше рассказывать о своем опыте, даже если его пока не так много.

«Стоит упомянуть конкретные ситуации, где вам приходилось брать на себя много задач одновременно. Часто ценится опыт ведения нескольких проектов и умение эффективно управлять своим временем», — пояснила Курникова в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Подчеркните результаты такой работы: например, расскажите о завершенных в срок проектах. Если у вас не так много опыта в многозадачности, сделайте акцент на релевантном опыте, отметила эксперт.

«Расскажите, как справлялись с критическими ситуациями, как переключались между задачами и по какому принципу расставляли приоритеты. Чтобы убедить HR-специалиста, сфокусируйтесь на способности достигать поставленных целей. Приведите в пример рабочие моменты, где вы были максимально эффективны», — посоветовала Курникова.

По мнению специалиста, важно дать работодателю понять, что ваши навыки соответствуют потребностям компании, в которую вы хотите попасть. Также немаловажно показать, что вы готовы развиваться и изучать новые рабочие принципы.

«Если вы претендуете на руководящую должность, объясните, как налаживаете и поддерживаете коммуникацию с членами команды. Также будет полезно упомянуть, какие инструменты помогают вам управлять задачами: например, органайзеры или онлайн-планировщики», — заключила HR-менеджер.

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