Управление благоустройства Администрации Богородского городского округа Московской области допускает нарушения
Согласно доводам жалобы, Управление благоустройства неправомерно отказало заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе, а протокол рассмотрения заявок не соответствовал требованиям законодательства.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, и признала жалобу обоснованной.
Управлению благоустройства выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.