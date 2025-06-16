Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Химки Московской области допустило нарушения
Согласно доводу жалобы, в конкурсной документации была допущена ошибка в отношении установления даты ознакомления с конкурсной документацией.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России выявила нарушения порядка организации конкурса и признала жалобу обоснованной.
Управлению выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.