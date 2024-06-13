Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Химки Московской области допустило нарушения

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалоб, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка рассмотрения заявок на участие в открытых конкурсах, и признала жалобы обоснованными.

Управлению ЖКХ выданы обязательные для исполнения предписания об устранении допущенных нарушений.