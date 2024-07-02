Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Химки Московской области допусткает нарушения

Согласно доводам жалобы, Управление жилищно-коммунального хозяйства неправомерно допустило АО «Обеспечение Комфорта Химки» к участию в открытом конкурсе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, и признала жалобу обоснованной.

Управлению жилищно-коммунального хозяйства выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.