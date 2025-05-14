Управляющая компания из Коломны оказала поддержку военнослужащим, участвующим в спецоперации

Сотрудники «Департамента городского хозяйства» города Коломны присоединились к благотворительной акции по сбору и отправке помощи военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

«Это крайне важная и своевременная инициатива, демонстрирующая нашу солидарность и желание поддержать тех, кто защищает нашу страну», - подчеркнул генеральный директор ООО «ДГХ» Сергей Михайлов.

Солдатам и офицерам гвардейской 236-й артиллерийской бригады, базирующейся в Коломне, были переданы полезные и востребованные предметы. В отправленную партию вошли бензопилы, предназначенные для подготовки позиций и обеспечения жизнедеятельности, прочные укрывные пленки, защищающие от атмосферных осадков и обеспечивающие сохранение тепла, а также компактные автономные отопительные устройства, которые помогут создать более комфортные условия в сложных полевых условиях.