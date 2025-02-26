Упрощение кадровой работы с помощью электронного документооборота от 1С: Кабинет сотрудника

Кадровый электронный документооборот сокращает до минимума личные обращения сотрудников в бухгалтерию и отдел кадров за справками и расчетами.

Быстро и просто перейти на кадровый электронный документооборот (КЭДО) вы можете с помощью сервиса «1С:Кабинет сотрудника».



Обработка, подписание и отправка документов происходит в привычном интерфейсе программы 1С и, благодаря этому, при переходе на КЭДО вам не придется перестраивать порядок ведения учета или проходить дополнительное обучение.



Сотрудники отправляют заявления, запросы и подписывают кадровые документы в своем личном кабинете, который доступен из удобного мобильного приложения или через веб-браузер на любом устройстве.



Если необходима помощь с подключением и настройкой, вы можете обратиться в «Центр компетенции по кадровому ЭДО» в вашем городе.



В программах 1С есть возможность загружать печатные формы документов (например, шаблон трудового договора, принятый в вашей организации). Такие документы можно передавать в личный кабинет сотрудника нажатием кнопки «Передать в 1С:Кабинет сотрудника».



Вам больше не придется тратить время на чтение рукописных заявлений и ручной ввод данных в программу.



«1С:Кабинет сотрудника» встроен в программы 1С и позволяет упростить процедуру обработки заявлений сотрудников. При кадровом ЭДО сотрудники отправляют заявления в электронной форме. После проверки данные из электронного заявления автоматически загружаются в программу 1С.

Исполнять требования статьи 136 ТК РФ стало проще.



С помощью «1С:Кабинет сотрудника» можно выдавать расчетные листки в электронном виде. Вы сэкономите значительное количество времени, так как Вам не придется распечатывать расчетные листки и выдавать их под подпись сотрудникам.



Сотрудник получает расчетный листок в личном кабинете и подписывает его своей электронной подписью. Информация о том, кто подписал расчетный листок, а также дата подписи расчетного листка доступны в программе 1С.



Оцените все преимущества сервиса: https://portal.1c.ru/applications/1C-ESS



1С-Профиль – официальный дистрибьютор фирмы 1С в Московской области.



Токен креатива (erid)



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