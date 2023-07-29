Каноническая Украинская православная церковь не намерена отмечать Рождество Христово 25 декабря, а будет как и раньше праздновать один из главных торжеств православного календаря исключительно 7 января, как и было все минувшие столетия.

Как подчеркнул председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент, 25 декабря было сделано выходным днем в угоду прозападным веяниям еще несколько лет назад, но в этот день почти никто на украине Рождество праздновать так и не стал. Все чтут установившиеся много лет православные каноны.

В минувшую пятницу, 28 июля, президент Украины Владимир Зеленский своим указом перенес в стране празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. Ранее документ был отправлен ему на подпись депутатами Верховной рады.

«Абсолютно гарантированно и будущее Рождество Христово подавляющее большинство украинцев самых разных конфессий будут встречать так, как это делали и раньше. Конечно, можно было бы рассчитывать на уважение к этим людям и их традициям. Но имеем то, что имеем», - цитирует Климента издание "Страна.ua".

Священнослужитель УПЦ напомнил, что празднование Рождества 7 января не имеет никакого отношения непосредственно к России, а совпадает с календарной традицией церкви в Иерусалиме, где главные торжества православия совершаются исключительно по юлианскому календарю, а не по грегорианскому как на Западе.