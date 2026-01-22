«Ура, мороз!». Учеников челябинских школ отправили на дистанционку из-за -30°C

В Челябинске введены меры предосторожности для защиты здоровья детей в связи с экстремальным похолоданием.

С сегодняшнего дня очные занятия приостановлены для учащихся всех ступеней обучения — с 1 по 11 класс. Основанием для такого решения стали данные метеонаблюдений: к раннему утру температура в городе достигла критической отметки в -30°C.

Согласно оперативной информации, комитет по образованию городской администрации распорядился временно перевести весь учебный процесс на дистанционный формат. Эта мера коснулась всех школьников, вне зависимости от того, в какую смену они занимаются. Как пояснили в ЕДДС, ключевой причиной является продолжительный период аномально низких температур.

По данным региональных гидрометцентров, суровые морозы не отступят в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют, что холодная погода продержится в Челябинске как минимум до конца недели, что делает дистанционный формат обучения необходимой и вынужденной мерой безопасности.

Ранее сообщалось о том, что в Наро-Фоминске подростки поддержали коммунальщиков и раздали шоколад.