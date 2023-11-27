Ураганный ветер порвал напополам самый большой флаг Украины

Этот флаг был вывешен в Киеве на флагштоке высотой в 90 метров.

Полотнище самого большого украинского государственного флага имеет размер 16х24 метра. Его прямо сейчас спускают вниз, чтобы впоследствии заменить на новое. Причиной стал шквальный ветер, который повредил полотнище. Об этом сообщили представители Киевской городской администрации в своем микроблоге.

«Несмотря на то, что флаг приспустили еще накануне ухудшения погодных условий, сильные порывы ветра повредили приспущенное полотнище», - написали они.

Циклон, который пришел со стороны Средиземного моря, обрушился на Киев. На территории Украины из-за ураганного ветра были обесточены тысячи населенных пунктов.