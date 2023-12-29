Уралец, получивший пулю за друга в ночном клубе, оказался бойцом СВО

Пострадавший в клубе житель Свердловской области имеет награду от МО РФ за участие в спецоперации.

По предварительным данным, мужчина 37 лет повздорил с 29-летним спортсменом в ночном клубе и повалил его на пол. После этого агрессор стал жестоко избивать оппонента, добив выстрелами. Даже после этого мужчина пинал тело незнакомца. В процессе друг жертвы пытался его защитить, но получил пулю в живот. Его удалось спасти после стычки.

URA.RU сообщает, что выживший недавно ездил в зону СВО с гуманитарной помощью, а еще ранее — участвовал в спецоперации. С друзьями он передал на поле сражения новый УАЗ. Мужчина имеет медали «За отвагу» и ряд других похвал от Министерства обороны страны.

Вскоре пройдет суд по делу об убийстве боксера в клубе. Присяжные выскажутся во время заседания в Каменске-Уральском.