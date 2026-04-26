Уральские пасечники заявили о «генетическом мусоре» из-за импорта пчел

На этой неделе на российско-казахстанской границе в пунктах пропуска «Бугристое» и «Николаевка» сотрудники Россельхознадзора совместно с пограничниками развернули 1728 пчелопакетов из Узбекистана из-за нарушений в ветеринарных документах. Этот инцидент стал очередным эпизодом в затяжном конфликте между южноуральскими пчеловодами и импортерами «живого товара», который, по мнению местных пасечников, подрывает продовольственную безопасность целого региона, передает gubernia74.ru .

Масштаб проблемы, как показала пресс-конференция в медиахолдинге «Гранада Пресс», впечатляет. В 2025 году в Россию пытались завезти более 300 тысяч пчелопакетов, из которых около ста тысяч пересекли границу. При этом часть партий продается «с колес», минуя обязательный 30-дневный карантин и лабораторные исследования. Заместитель руководителя по ветеринарии Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Алексей Чирков подтвердил, что надзорные органы часто фиксируют случаи, когда предприниматели не соблюдают требования и не проводят необходимых проверок здоровья насекомых.

Уральские пчеловоды бьют тревогу сразу по нескольким направлениям. Член Союза промышленных пчеловодов России Василий Егоров заявил, что отрасль выступает категорически против ввоза некачественных пакетов, назвав три ключевые причины: риск завоза опасных инфекций, разрушение многолетней селекционной работы и прямые экономические потери местных хозяйств. По его словам, вместе с частью импортных партий в страну поступает «генетический мусор», который сводит на нет труды российских селекционеров.

Председатель Союза пчеловодов России по Свердловской области Сергей Охапкин добавил, что южные пчелы биологически плохо приспособлены к уральской зимовке, и смертность завезенных семей может достигать 50–80 процентов. При этом экономика импорта проста: пакет из Узбекистана стоит в среднем 5–6 тысяч рублей против 7–8 тысяч за качественный российский аналог, а к продажам поставщики приступают уже в середине апреля, когда местные хозяйства еще не готовы предложить свой товар.

Серьезной проблемой остается и отсутствие прозрачного учета. Согласно постановлению правительства, все пчелосемьи должны быть внесены в систему «Хорриот», однако темпы регистрации крайне низкие: в Челябинской области учтено менее 30 процентов семей. Председатель Союза пчеловодов России по Челябинской области Сергей Корсканов подчеркнул, что пчеловодство является стратегической отраслью, напрямую влияющей на урожайность многих сельскохозяйственных культур. По оценкам экспертов, численность пчелосемей в России сократилась с 3,3 миллиона в 2016 году до примерно 2,5 миллиона в 2024–2026 годах.

Что касается покупателей импортных пчел, то, по наблюдениям Охапкина, ими чаще всего становятся начинающие пчеловоды, ищущие товар через интернет-площадки, и так называемые «пчеломоры», которые используют насекомых лишь на один сезон, откачивают мед, а осенью уничтожают или выбрасывают семьи.