Уральский депутат предложил ходить пешком россиянам, которым не хватает денег на проезд

Как передает телеканал РЕН, законодатель во время заседания предложил решить проблему с общественным транспортом в Екатеринбурге довольно радикально. Тем россиянам, которым не хватает денег заплатить за проезд, Колесников посоветовал попросту ходить пешком, напомнив, что Россия живет в эпоху капитализма.

«Мы живем в капитализме, почему не поднимаем стоимость в транспорте? Чего мы боимся? Не нравится, денег нет - ходи пешком. Ну не выживет по-другому транспортная отрасль. Билет должен стоить денег!» - заявил Колесников.

В продолжение темы уральский законодатель добавил, что, по его мнению, только подобными драконовскими мерами получится обновить в Екатеринбурге автобусный и трамвайный парки, а также восполнить существующий дефицит водителей. При этом, никакую причинно-смысловую связь с шагающими пешком екатеринбуржцами Колесников не привел.