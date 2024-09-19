Уральский парень развел участниц «Мисс Москва» на миллионы рублей

Продюсер Антон Парамонов обвиняется в мошенничестве из-за случаев обмана участниц конкурсов красоты. С одной особы он взял 40 тысяч рублей, с другой — миллионы. Журналисты KP.RU пообщались с моделями, которые хотели купить победу у мужчины и пожалели.

33-летний рыжеволосый мужчина, уроженец Свердловской области. Он успел обмануть самых титулованных красавиц страны: «Мисс Москва-2018» Алесю Семеренко, «Мисс Москва-2019» Валерию Арбаеву, «Вице-мисс Мировой Королевы Красоты-2019» Кристину Шенкнехт, а также различных моделей «Мисс Москва» разных лет. Одна из них Валерия Волкова, которая повелась на красивые рассказы продюсера не так давно.

Парамонов начинал дружбу с моделями, говорил об их яркой внешности, возможностях, осыпал комплиментами и расписывал, как они могут добиться успеха и победы в самых престижных конкурсах красоты. Кому-то парень не внушал доверия, но нашлось немало девушек, кому уж очень хотелось вытянуть счастливый билетик.

Самым большим кушом Парамонова можно назвать историю из 2019 года. Тогда он пообщеал победу в «Мисс мира» Алесе Семеренко, которая до этого получила корону «Мисс Москва». Задаток за организацию успеха продюсер взял наличными, причем миллион рублей. Как отмечает КП, по факту Семеренко лишилась суммы до 6,9 миллиона рублей. При этом ситуация грустная с точки зрения закона, ведь никаких подтверждающих документов о передаче денег нет.

Что до последней жертве, Валерии Волковой, то ей кастинг-менеджер предлагал победу на конкурсе Miss Asia Pacific International. Девушка была наслышана о сомнительной репутации парня, но почему-то поначалу доверилась. Красноречию продюсера можно только позавидовать. Он сказал ей купить о три разных наряда, купальника, официальных и так далее. Бюджет не позволял это приобрести, и тогда модель внесла деньги: около двух тысяч долларов.

«Он им (организаторам конкурса — прим.ред.) говорил, что через неделю пришлет все, и так не прислал. Мне пришлось искать деньги, чтобы оплатить оргвзнос», — рассказала Волкова.

После Парамонов пропал, обещания вернуть деньги не исполнил. Недавно он был арестован по обвинению в мошенничестве в отношении участниц конкурсов красоты. Вину признал. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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