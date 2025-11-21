URA.RU: показания против журналиста Аллаярова от дяди и экс-полицейского рассыпались в суде

В Екатеринбурге суд над журналистом Денисом Аллаяровым, обвиняемым во взятках, столкнулся с парадоксами, которые бросают вызов не только логике, но и линейному времени. Об этом сообщает URA.RU , корреспонденты которого освещают события вокруг скандального дела, где фигурантом является их коллега.

Так, как указывает уральское издание, ключевой свидетель обвинения, родной дядя журналиста и экс-полицейский Андрей Карпов, впервые явился на допрос и не смог подтвердить собственные показания, которыми полгода кормилось следствие. Его выступление в зале суда, по оценке URA, больше напоминало сеанс разоблачения, где главными фразами стали «не помню» и «не знаю».

Сумма предполагаемой взятки в показаниях Карпова оказалась переменной величиной. Журналисты обратили внимание: если 5 июня он говорил о 20 тысячах рублей, то к 17 июля цифра выросла до 120 тысяч. На вопрос защиты, куда исчезла память о ста тысячах в первый раз, свидетель не нашел ничего лучше, чем сослаться на забывчивость, хотя ранее объяснял это «страхом сурового наказания». Творчески Карпов подошел и к определению, какие именно переводы от племянника были взяткой, а какие — подарком бабушке на день рождения или гонораром его жене за работу. Провести грань между преступлением и семейными финансами он в суде не сумел.

География и хронология встреч с племянником в показаниях Карпова также плавала, пишет URA.RU. Место передачи денег менялось с салона автомобиля на уличную встречу, а договоренность о передаче служебных сводок «путешествовала» во времени, смещаясь на несколько месяцев. При этом экс-полицейский, уволенный из органов по отрицательным мотивам, заявил, что не страдает заболеваниями памяти. К протоколу допроса от 17 июля были приобщены банковские выписки, датированные 21 июля. Каким образом улики опередили время своего создания, осталось загадкой.

Особое недоумение у коллег Аллаярова вызвал перевод в 25 тысяч рублей, который Карпов изначально попросил у племянника в долг и позже вернул. Адвокаты резонно поинтересовались, зачем возвращать деньги, если их давали в качестве взятки. Ответа не последовало. При этом Карпов признал, что тайно пользовался банковской картой своей матери (бабушки Аллаярова), куда якобы поступали средства, но не смог вспомнить даже примерные суммы на счете. Зато память ясно подсказала ему детали освобождения после первого допроса: поездку домой на трамвае и то, что за проезд он не платил.

Будучи опытным оперативником, Карпов не смог объяснить суду, почему секретные сводки приходили ему на личную почту, и как выглядит гриф «секретно».

Адвокат Михаил Толкачев резюмировал: противоречия не устранены, базовые обстоятельства дела не установлены. Пока Карпов находится под домашним арестом по собственным уголовным делам, Денис Аллаяров уже полгода проводит в СИЗО.

При этом сам журналист признает, что получал от дяди информацию о криминальных происшествиях, как это делают репортеры по всему миру, но категорически отрицает ее покупку. Редакция URA.RU подтверждает: плата за информацию не практикуется. Дело, державшееся на шатких показаниях, после судебного допроса главного свидетеля выглядит как конструктор с отсутствующими деталями.

Ранее сообщалось, что суд оставил в СИЗО журналиста Аллаярова еще на полгода.