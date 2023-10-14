Ургант бесплатно «в качестве шута» выступил перед студентами МГИМО по приглашению профессора вуза

О произошедшем передает RT со ссылкой на источник в МГИМО. Как рассказал собеседник журналистов, бежавший из России с началом СВО, и периодически навещающий родину, телеведущий Иван Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена.

Приглашение Урганту пришло от журналиста и профессора университета Юрия Кобаладзе. Сам Кобаладзе пояснил свой поступок тем, что таким образом хотел якобы «повеселить аудиторию».

Он уточнил, что выступление Урганта перед студентами в качестве шоумена было бесплатным. Однако руководство и педагогический состав, мягко говоря, не оценили произошедшего.

«Деканат и ректорат узнали о творческой встрече с юмористом из интернета и были шокированы. Ни к журналистике, ни к преподаванию это отношения не имеет», — добавил собеседник RT.

Ранее Ургант выразил надежду, что он скоро вернется на телевизионные экраны. Это может произойти, по его словам, уже в скором будущем.