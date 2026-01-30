Урок доброты и чистоты: каширские ученики организовали уборку снега у своей школы

Волонтерская акция по уборке снега, прошедшая 30 января в Кашире, продемонстрировала эффективность принципа «равный — равному»: территорию МБОУ «СОШ с УИОП № 2» расчищали ее же ученики, совмещающие учебу с активной добровольческой работой.

Самостоятельная инициатива подростков говорит о формировании у них зрелой гражданской позиции и понимании личной ответственности за состояние окружающей среды. Подобные практики имеют глубокий воспитательный эффект, показывая молодым людям ценность созидательного труда на благо своего сообщества.

«Спасибо ребятам за труд и инициативу! Их пример вдохновляет других на добрые дела и показывает, что даже небольшие инициативы могут сделать окружающий мир лучше», — отметили в администрации городского округа Кашира.

Холодная погода не помешала ребятам добиться отличного результата: пришкольный участок был оперативно приведен в порядок. Этот пример служит наглядным доказательством того, что забота о своем городе — это не абстрактная идея, а сумма конкретных поступков, каждый из которых имеет значение.