Урок компьютерной грамотности провели для жителей Ивантеевки

В пушкинской Ивантеевке прошел урок компьютерной грамотности. Об этом рассказали в социальных сетях Городского округа Пушкинский.

Специалисты офиса «Мои Документы» обучили жителей города некоторым направлениям компьютерной грамотности, в частности работе с цифровыми документами.

Как отметила директор МФЦ Городского округа Пушкинский Ирина Левченко, многие услуги переходят в цифру, поэтому важно, чтобы каждый человек мог легко ориентироваться в них. Для этого и провели урок компьютерной грамотности для горожан.

На занятие пришли десять жителей муниципалитета, которых научили всем нюансам работы с документами в цифровом пространстве. Также специалисты ответили на интересующие вопросы участников обучения.