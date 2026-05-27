«Урок, который мы не берем»: публицист Фролов рассказал, что предсказывали русские и греческие святые о судьбе Запада

Заведующий отделом по связям с православной церковью Института стран СНГ Кирилл Фролов в беседе с aif.ru заявил, что русские и греческие старцы сходятся в одном ключевом пророчестве: западную цивилизацию ожидает гибель, а Россию — торжество над ней. По его словам, это не частное мнение кого-то из святых, а соборная позиция, объединяющая целый ряд подвижников.

Фролов напомнил, что святитель Феофан Затворник говорил о том, что Господь посылает урок, но урок этот не усваивается. К этой же теме, как подчеркнул эксперт, обращались и греческие святые — Паисий Святогорец и Косьма Этолийский.

«Это общее пророчество греческих и русских святых — погибель Запада. Святой Феофан Затворник говорил: "Господь дает нам урок, а мы урока не берем"», — отметил он.

Причиной такого приговора западной цивилизации публицист назвал духовное отпадение Рима и всей католической традиции, что, по его мнению, и стало первопричиной последующих исторических и геополитических катаклизмов. Закономерным же итогом этого процесса, убежден Фролов, станет окончательная победа России.