Урок мужества в честь 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда провели партийцы в Балашихе

«Такие встречи подтверждают востребованность честного разговора о патриотизме. Сегодня крайне важно, чтобы ребята знали героическую историю своей страны, особенно страницы Великой Отечественной войны. Подвиг блокадного Ленинграда — яркий тому пример: город не просто выстоял вопреки планам Гитлера, но и сковал огромные силы врага, изменив ход войны. Эти знания формируют у молодежи истинную гордость за Отечество», — сказал Тарас Ефимов.

На «Уроке мужества» ребята исполнили стихи и песни о Великой Отечественной войне, уделив особое внимание «Дороге жизни», спасшей тысячи людей.

«История — это героические поступки людей. Сегодня мы рассказали детям о тяжких днях, о голоде и страданиях жителей города, переживших блокадные зимы, а также о ремонте военной техники в тылу — заводы и фабрики осажденного города продолжали работать для фронта», — отметила заместитель директора по воспитательной работе Екатерина Деликамова.

Во время мероприятия, организованного в рамках партпроекта Единой России «Историческая память», был исполнен фрагмент 7‑й симфонии Шостаковича — произведения, ставшего в 1942 году символом непокоренности духа ленинградцев.

«Со стороны Шостаковича — это был сильный шаг, чтобы поднять народный дух. Ведь у людей не было сил, некоторые не могли даже говорить. И у него получилось подарить людям веру и силы. Хочу отметить, что память о народном героизме жителей Ленинграда блокадного должна храниться всегда. Такие уроки нужны, чтобы молодое поколение, в том числе и мы, и дети помладше, знали нашу историю и имели свой взгляд на те события», — рассказал ученик школы № 5 Артур Захаров.

«Урок мужества» завершился минутой молчания в память о ленинградцах и советских воинах, отдавших жизни за мирное небо. Блокада, длившаяся 872 дня, была снята 27 января 1944 года в ходе Ленинградско‑Новгородской операции.