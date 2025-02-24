Урок живой истории «Защитники Отечества» для военнослужащих прошел в Нахабино

Урок состоялся в субботу, 22 февраля. Слушателями стали военнослужащие России. Мероприятие посвятили Дню защитника Отечества. Личному составу воинской части рассказали интересные факты о празднике, уделив особое внимание причинам его появления. Участникам мероприятия продемонстрировали, какую форму изготавливали для военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии в 1919, 1922, 1935 и 1943 годах, что позволило им проследить за историей развития специализированной одежды.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

Военнослужащим РФ также показали экземпляры списанного оружия, имеющие особенную историческую значимость. Именно с этим оружием в руках военные становились на защиту своей Родины в годы Гражданской и Великой Отечественной войны. В завершении мероприятия участники урока сравнили модели оружия, произведенные в прошлые годы и в современный период времени.

Во время встречи с личным составом воинской части представители красногорской молодежи поздравили военнослужащих с Днем защитника Отечества. Они искренне пожелали им здоровья.