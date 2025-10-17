Уроки физкультуры 2.0: в школах могут появиться киберспорт и лыжи

Российские школьники в скором времени могут начать осваивать на уроках физкультуры не только традиционные, но и современные спортивные дисциплины.

По инициативе Министерства спорта РФ в образовательные модули предлагается включить фиджитал-спорт и лыжные гонки. Данное предложение нашло поддержку в Министерстве просвещения.

Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства, текущая программа позволяет школам выбирать из 32 видов спорта. Глава Минспорта Михаил Дегтярев выступил с инициативой расширить этот перечень. Министр просвещения Сергей Кравцов поддержал идею, отметив, что фиджитал-спорт является перспективным направлением, которое требует популяризации среди молодежи.

Совместно с Всероссийской федерацией фиджитал-спорта уже разрабатывается проект факультативного модуля по этому виду спорта, заявил Кравцов. Фиджитал представляет собой гибридный формат, совмещающий физическую активность на реальной спортивной арене с соревновательным элементом в цифровом пространстве.

В рамках обсуждения также поднимались вопросы о введении третьего еженедельного урока физкультуры и мерах дополнительной поддержки для более чем 72 тысяч учителей этого предмета.

