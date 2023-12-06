Уроки казачьей кухни провели в Электрогорске

Какие блюда готовили казаки, какие секреты применяли для вкуса своих обедов и что считали традиционными лакомствами. Об этом и многом другом рассказали участникам мастер-класса «Казачья кухня», который прошел в Электрогорском Доме культуры при участии ансамбля «Златая Русь».

Присутствующим спикер Роман Колягин рассказал о многих традиционных казачьих блюдах. Но основной упор он сделал на хлебе. Поведал самые полезные рецепты, чтобы хлеб действительно был источником углеводов, пищевых волокон и витаминов, в том числе ржаного хлеба на закваске.

Как признались участники мастер-класса, он получился действительно познавательным, интересным и разнообразным. По их мнению, рассказчик проявил даже артистические способности при выступлении.