Уроки мастерства: школьники Шатуры познакомились с секретами мебельного дела

В рамках реализации Единой модели профориентации и проекта «Билет в будущее», финансируемого национальным проектом «Молодежь и дети», школьники из округа Шатура получили уникальную возможность узнать о работе одного из крупнейших мебельных предприятий России.

Ученики из Шатуры, Рошаля, а также из сельских поселений Кривандино и Пышлицы, сопровождаемые педагогами и родителями, посетили знаменитую мебельную фабрику «Шатура». Этот завод, уже более полувека занимающий лидирующие позиции в своей отрасли, не только является гордостью муниципального округа Шатура , но и известен далеко за пределами страны.

Экскурсионная программа началась с демонстрационного зала, где ребята увидели широкий ассортимент продукции: комфортабельные диваны, удобные кровати, функциональные кухонные гарнитуры и стильные стенки для гостиных. Затем их ждала увлекательная экскурсия по цехам, где они смогли наблюдать за сложным и многоэтапным процессом создания мебели. Ребятам представилась возможность увидеть работу конструкторов, специалистов, управляющих станками с числовым программным управлением, мастеров по обработке стекла, опытных обойщиков, столяров и водителей электропогрузчиков. Особый интерес вызвала возможность примерить на себя роль представителей различных профессий, вовлеченных в производство.

В течение каникул фабрику посетило более двухсот сорока человек.

Школьники выразили благодарность организаторам, отметив, что подобные поездки не только увлекательны и информативны, но и вдохновляют на осознанный выбор будущей профессии. Регулярное проведение подобных мероприятий на предприятиях района помогает молодым людям лучше понять специфику различных отраслей, оценить возможности трудоустройства и определиться с профессиональной направленностью. Предприятия же с энтузиазмом открывают свои двери для школьников, демонстрируя производственный процесс и приглашая молодежь к сотрудничеству.