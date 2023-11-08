«Уроки мужества» провели в Красногорске

В подмосковном Красногорске состоялся «Урок мужества». В нем приняли участие воспитанники Первого Московского кадетского корпуса.

Часть события прошла в формате патриотического митинга на базе комплекса «Рубеж обороны Москвы» в красногорской деревне Нефедьево. Перед этим для учащихся кадетского корпуса провели три урока на историко-патриотическую тематику. В завершении мероприятия ребята приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню.

Подобные «Уроки мужества» проводят каждый год. Они приурочены ко Дню проведения военного парада на Красной площади в Москве в 1941-м году. На занятиях преподаватели и воспитатели кадетских корпусов рассказывают о подвигах героев России.

Как отметил старший воспитатель Первого Московского кадетского корпуса и подполковник запаса Евгений Молгачев, подобные уровни также помогают поддерживать преемственность поколений и воспитывать молодых людей в духе патриотизма.