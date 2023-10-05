Уролог Дорошенко рассказал о том, как отсрочить «мужской климакс»

Невозможно вечно оставаться молодым и здоровым. С возрастом в организме человека происходят значительные изменения, к которым нужно готовиться заранее, о чем пишет RuNews24 .

Сергей Дорошенко, врач-уролог «ИВИТРО-ЮГ», рассказал, что мужчины тоже сталкиваются с «климаксом», однако правильнее называть его «мужской андропаузой». При ее наступлении в теле человека снижается тестостерон. Очень важно не откладывать поход к врачу при возникновении любой проблемы. Например, высок риск развития ожирения, гипертонии, сахарного диабета и т.д.

Наступление андропаузы приходится на 50-55 лет. Однако ее можно «отсрочить», если вести активный образ жизни, сбалансированно питаться, соблюдать режим сна и в целом заботиться о своем здоровье.

Но, в любом случае, по словам врача-уролога, нужно в первую очередь обращаться к специалистам, чтобы они помогли согласовать план лечения.