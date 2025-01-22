Урологическое отделение Дубненской больницы возглавил новый заведующий Темирешов

Новый заведующий окончил Саратовский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело» в 2010 году. Он продолжил обучение в ординатуре по специальности «Урология». В 2015 году принял решение о профессиональной переподготовке, став специалистом по онкологии.

Опыт работы медика большой. Он выполнял обязанности врача-уролога в Областной больнице г. Саратова. В Москве работал онкоурологом в ММКЦ «Коммунарка». Имея теоретические знания, доктор получал практические навыки. Берик Темирешов постоянно усовершенствовал свои профессиональные знания. Все это позволило ему стать квалифицированным специалистом.

Так, врач выполняет экстренные и плановые операции. Он специализируется на хирургическом лечении урологических и онкоурологических заболеваний. Доктор владеет всеми видами диагностики. В работе использует технику малотравматичных эндоскопических и лапароскопических вмешательств.

Появление нового руководителя не отразилось на штатном режиме работы отделения. Урологическое отделение продолжает оказывать квалифицированную помощь пациентам и работает в полном составе.

«Обеспечение медучреждения врачебными кадрами является первостепенной задачей программы «Модернизация первичного звена». Урологическое отделение нашей больницы оснащено современным оборудованием для точной диагностики и эффективного лечения. Работают два опытных врача-уролога, выполняющих широкий спектр урологических операций. Созданы комфортные условия для пребывания. Помощь оказывается круглосуточно и на высоком уровне», — поделился главный врач Игорь Давронов

Напомним, медики Подмосковья вправе рассчитывать на различные меры социальной поддержки. В частности, специалистам доступны программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Приведи друга», а также «Социальная ипотека» и компенсация за аренду квартиры.