Уровень доверия россиян к своему президенту почти достиг восьмидесяти процентов

Уровень одобрения его деятельности с момента последнего исследования повысился более чем на процент и достиг уровня в 76,1%. Деятельности российского премьер-министра доверяют заметно меньше людей, всего 53,3%, в то время как личное доверие ему перевалило за планку в 60 процентов. Оно составляет 61,8%.

Работе правительства доверяет каждый второй россиянин. За доверие к его деятельности высказалось 50,7% респондентов.