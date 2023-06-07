Уровень воды в Новой Каховке начал спадать
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Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев проинформировал, что большая вода, вызванная подрывом ВСУ Каховской ГЭС, начала понемногу уменьшаться.
К настоящему времени фиксируется понижения уровня на несколько сантиметров, что говорит об некоторой стабилизации ситуации с подтоплением Новой Каховки, уточнил он.
«Вода немного из города ушла, совсем немного. Буквально на один-два сантиметра вода ушла, это пока не общая тенденция, но ситуация остается контролируемой», — сказал Леонтьев, его слова приводит РИА Новости.
Глава администрации Новокаховского городского окруха также добавил, что в ходе обстрела украинскими боевиками Каховской ГЭС были уничтожены задвижки, однако сама дамба не сильно пострадала.
Напомним, под утро вторника, 6 июня, украинские боевики в очередной рез обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области, находящуюся под контролем российских военных. Обстрел, предположительно, ВСУ вели из РСЗО "Ольха".Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, таким образом Киев в очередной раз пытался лишить Крым водоснабжения. Пресс-секретарь президента РФ связал очередной украинский теракт с неудавшимся контрнаступлением ВСУ.