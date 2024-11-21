Уровень заболеваемости ОРВИ в Подмосковье за неделю не превысил пороговых значений
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Уровень заболеваемости ОРВИ в Подмосковье за неделю не превысил пороговых значений, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что этот показатель на 52% ниже порогового уровня.
В регионе в основном циркулируют риновирус, бокавирус, РС-вирус, аденовирус. Это вирусы не гриппозной этиологии
В области прививки от гриппа поставили уже свыше четырех миллионов жителей. Прививочная кампания продолжается.
Чтобы защитить себя от респираторных заболеваний, рекомендуется тщательно мыть руки после посещения общественных мест и перед приемом пищи, регулярно проветривать помещения и поддерживать оптимальный уровень влажности воздуха.