Уровень заболеваемости ОРВИ в Подмосковье за неделю не превысил пороговых значений, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что этот показатель на 52% ниже порогового уровня.

В регионе в основном циркулируют риновирус, бокавирус, РС-вирус, аденовирус. Это вирусы не гриппозной этиологии

В области прививки от гриппа поставили уже свыше четырех миллионов жителей. Прививочная кампания продолжается.

Чтобы защитить себя от респираторных заболеваний, рекомендуется тщательно мыть руки после посещения общественных мест и перед приемом пищи, регулярно проветривать помещения и поддерживать оптимальный уровень влажности воздуха.