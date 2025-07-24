Уровень запасов упал до критической отметки: В Донецке будут давать воду 1 раз в 3 дня

В Донецкую Народную Республику из Москвы отправятся 390 человек и специальная техника для устранения проблем с водоснабжением. Об этом в своем аккаунте в социальных сетях рассказал глава российского региона Денис Пушилин.

По словам Дениса Пушилина, это произойдёт по прямому указанию президента Российской Федерации Владимира Путина с целью улучшения ставшей критической ситуации с водоснабжением в ДНР.

«Регион-шеф Донецка, город Москва, направляет 50 дополнительных полностью укомплектованных аварийных бригад. А это 390 человек и необходимая техника», — сообщил Пушилин.

Также по распоряжению главы государства производители бутилированной питьевой воды начали снижать стоимость своей продукции. Новые цены должны быть установлены до конца текущей недели.

В города и поселки отправили 75 машин для доставки воды. Они будут работать в две смены.

В настоящее время жители Донецка и Макеевки будут получать воду не через каждые два дня, а через каждые три. А в Харцызске, Иловайске и Зугрэсе — через каждые два дня. Это следует из решения Оперативного штаба.

Люди приезжают с бутылками и канистрами к родникам из других городов области, чтобы набрать воды. Причина в том, что уровень воды в водоёмах снизился до критического уровня.

Власти работают над очисткой реки Нижняя Крынка и устранением затора под местным мостом, чтобы решить проблему. Это возможно только после того, как будет достигнута необходимая глубина русла.