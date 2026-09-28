Отечественное ПО для учебы: более 340 тыс. школьников Нижегородской области смогут пользоваться «Р7-Офис» дома

Более 340 тыс. школьников Нижегородской области теперь могут бесплатно пользоваться отечественным офисным пакетом «Р7-Офис» не только в школе, но и дома. Соответствующее соглашение о сотрудничестве правительство региона заключило с нижегородской компанией «Р7» в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР»), которая прошла в мае 2026 года. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Инициатива логично вписывается в задачи нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина, — а значит, речь идет не просто о разовой акции, а о последовательной поддержке отечественных технологий и укреплении технологического суверенитета страны.

Скачать полноценный редактор документов, таблиц и презентаций от российского разработчика могут учащиеся всех возрастов. Инструменты позволяют делать домашние задания, готовиться к ОГЭ и ЕГЭ в привычной цифровой среде — той же самой, что используется и в школе. Ссылки на дистрибутив и лицензионный ключ размещены в электронном дневнике для школ Нижегородской области, в разделе новостей, причем доступ к лицензиям сохранится там постоянно. Редактор совместим со всеми современными операционными системами — как отечественными, так и зарубежными, что снимает возможные технические барьеры для семей с разной техникой.

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов подчеркнул, что государство активно работает над усилением технологического суверенитета, и импортозамещение цифровых решений — неотъемлемая часть этого процесса. По его словам, такая цифровая среда, как «Р7-Офис», еще долгие годы будет сопровождать нас в повседневной жизни, поэтому нижегородским школьникам важно знакомиться с ней с ранних лет — так формируется культура работы с отечественным ПО и поддерживается региональный продукт. Генеральный директор Р7 Евгений Шелковников, в свою очередь, напомнил, что компания родом из Нижнего Новгорода, и для нее важно, чтобы у каждого местного школьника под рукой были надежные цифровые инструменты. Хорошее программное обеспечение, убежден он, не должно заканчиваться на пороге школы: ему место дома — и не только в домашних работах, но и в творчестве, личных проектах и любых идеях, которые хочется воплотить в свободное время.

Ранее в Минпросвещения России заявили, что нейросети нельзя использовать на контрольных и экзаменах.