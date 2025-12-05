Урожай со старинными корнями: редкую «арахисовую тыкву» вырастили в Подмосковье

Под Зарайском, на территории музея-усадьбы Ф. М. Достоевского «Даровое», собрали необычный урожай. Сотрудникам удалось вырастить редкую тыкву старинного французского сорта «Паршивка из Эзина», чья история начинается аж в 1885 году. Об этом пишет REGIONS .

Этот эксперимент стал частью масштабной музейной работы по сохранению биоразнообразия и возрождению забытых сельскохозяйственных культур. Семена экзотического овоща, известного в англоязычных странах как «арахисовая тыква» (Peanut Pumpkin) из-за характерных сахарных наростов на кожуре, напоминающих скорлупу арахиса, были получены через Национальную ассоциацию «Возрождение исторических садов и парков».

Первоисточником выступил музей-заповедник «Царское Село», где этот сорт впервые в современной России успешно вырастили и показали публике в 2023 году. Таким образом, Зарайск стал второй точкой на карте страны, подтвердившей жизнеспособность исторического сорта.

Успешное выращивание «Паршивки из Эзина» в условиях Подмосковья демонстрирует, что старинные сорта, обладающие уникальными декоративными и вкусовыми качествами, могут быть возвращены в современный агроландшафт. Это важный шаг к сохранению генетического разнообразия растений, которое часто теряется в угоду коммерческим, массовым сортам.

Для музея-усадьбы «Даровое», тесно связанной с детством великого писателя, такая деятельность — это еще и способ оживить исторический контекст места, показать быт и сельскохозяйственные эксперименты, которые могли иметь место в XIX веке. Выращенная тыква — не просто экспонат, а живой символ связи времен.

